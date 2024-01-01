Actindo

Actindo

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Actindo, pazardaki 15 yılı aşkın uzmanlığıyla Ticari ERP teknolojisinde küresel bir lider ve öncüdür. Actindo Core1 platformu, herhangi bir dijital iş modelini dönüştürmek, kolaylaştırmak ve birleştirmek için şekillendirilebilir ticaretin yapı taşlarını düzenler. MACH İttifakı üyesi.
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: actindo.com

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ConnectWise Home

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Royal Q

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royalqs.com

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