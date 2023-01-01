WebCatalog

absence.io

absence.io

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: absence.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde absence.io çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

devamsızlık.io, ekibinizin tatillerini, hastalık günlerini veya diğer devamsızlıklarını takip etmenizi kolaylaştırır. Artık tatil başvuru formları yok, sıkıcı excel listeleri yok.

Web Sitesi: absence.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, absence.io ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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