WebCatalog
abceed

abceed

abceed.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde abceed çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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abseed, çok çeşitli popüler İngilizce öğretim materyallerinden sizin için en uygun kelimeleri ve problemleri öneren, İngilizce becerilerinizi mümkün olan en kısa sürede geliştirmenize yardımcı olan bir Yapay Zeka İngilizce öğretim uygulamasıdır.

Web Sitesi: abceed.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, abceed ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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