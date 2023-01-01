abseed, çok çeşitli popüler İngilizce öğretim materyallerinden sizin için en uygun kelimeleri ve problemleri öneren, İngilizce becerilerinizi mümkün olan en kısa sürede geliştirmenize yardımcı olan bir Yapay Zeka İngilizce öğretim uygulamasıdır.

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