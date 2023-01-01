Audible üyesiyseniz 120.000'in üzerinde uygun eseri dilediğiniz kadar dinleyebilirsiniz. Uygulamada seslendirme sanatçılarının okuduğu iş kitapları, İngilizce, rakugo ve klasik edebiyat kitaplarını dinleyebilirsiniz. Amazon Audible Japonya.

Web Sitesi: audible.co.jp

Yasal Uyarı: WebCatalog, オーディブル ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.