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7taps

7taps

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Dakikalar içinde etkili mikro öğrenme oluşturun. Dünyanın en gelişmiş mikro öğrenme platformu. Kurumsal kullanıma hazır 1 numaralı mikro öğrenme platformu 7taps ile çalışan eğitimini dakikalar içinde başlatın. Dünya çapında 12.000'den fazla kuruluş tarafından kullanılmaktadır.

Web Sitesi: 7taps.com

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