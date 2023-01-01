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3SAT Tecnologia

3SAT Tecnologia

3sat.com.br

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde 3SAT Tecnologia çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Takip, Telemetri ve Filo Yönetimi Uzmanı. Bizimle iletişime geçin ve filonuzun maliyetlerini azaltmanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenin.

Web Sitesi: 3sat.com.br

Yasal Uyarı: WebCatalog, 3SAT Tecnologia ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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