WebCatalog

15Five

15Five

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Web Sitesi: 15five.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde 15Five çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

15Five yazılımı, sürekli sorular sorarak ve doğru konuşmaları başlatarak çalışanların performansını ve katılımını artırır.

Web Sitesi: 15five.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, 15Five ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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