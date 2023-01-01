WebCatalog
TypeTest.io

TypeTest.io

typetest.io

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для TypeTest.io в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Чистый и простой веб-сайт для тестирования набора текста. Проходите тесты разной продолжительности, чтобы узнать свой WPM, отслеживать свой прогресс и улучшить свои навыки набора текста.

Веб-сайт: typetest.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением TypeTest.io, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Kiss Ass Fingers

Kiss Ass Fingers

kickassfingers.com

Fast Typer

Fast Typer

poki.com

typings

typings

typings.gg

10FastFingers

10FastFingers

10fastfingers.com

Nitro Type

Nitro Type

nitrotype.com

Park Out

Park Out

poki.com

Marble Run

Marble Run

poki.com

Circuroid

Circuroid

poki.com

Tripeaks Solitaire

Tripeaks Solitaire

poki.com

LOKI

LOKI

loki.katto.studio

Football Blitz

Football Blitz

poki.com

TypeRacer

TypeRacer

play.typeracer.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности