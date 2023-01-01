Чистый и простой веб-сайт для тестирования набора текста. Проходите тесты разной продолжительности, чтобы узнать свой WPM, отслеживать свой прогресс и улучшить свои навыки набора текста.

Веб-сайт: typetest.io

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