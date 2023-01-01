Студенты против Учителей! Снесите школу в этой многопользовательской онлайн-игре в роли ученика или решите защитить ее в роли учителя! Пригласите своих друзей сейчас.

Веб-сайт: schoolbreak.io

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