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Jungle Friends

Jungle Friends

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Веб-сайт: poki.com

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Jungle Friends — это увлекательная игра в режиме ожидания, в которой вы попадаете в лапы милой лисы! Ваша задача — исследовать различные области и удовлетворять потребности ваших друзей-животных. Начните с кормления енотов сочными ягодами, вы перейдете к разведению костров для уютного сна, посадке моркови, уходу за овцами и курами, стрижке шерсти, сбору яиц, освежающему душу для медведей, рыбалке и многому другому, чем вы могли себе представить! Звучит много? Не волнуйтесь! Вам помогут верные хорьки и собаки, которые облегчат ношу. Используйте заработанные монеты, чтобы улучшить свои управленческие навыки, открыть новые рабочие места и повысить эффективность своего персонала. Не забудьте проверить свой инвентарь, чтобы нарядить лису! Сколько друзей в джунглях ты сможешь найти?

Веб-сайт: poki.com

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