Impossible Tic-Tac-Toe

Все мы знаем классические крестики-нолики. Играйте в эту версию, если хотите быть уверенным, что не выиграете. Мы смеем вас победить... Используйте мышь, чтобы указать, где вы хотите поставить крест. Эта игра была разработана KasSanity.

Веб-сайт: poki.com

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