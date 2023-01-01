Создайте растущую группу цветных шариков! ChainReaction предлагает вам выбрать лучшие места, чтобы заработать очки. В первом раунде необходимо соединить 10 шаров с 3 стартёрами. Дождитесь подходящего момента и начните неостановимую череду событий!

Веб-сайт: poki.com

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