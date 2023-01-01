Kotaku — это веб-сайт и блог, посвященный видеоиграм, который был первоначально запущен в 2004 году как часть сети Gawker Media. Среди известных бывших участников сайта Люк Смит, Сесилия Д'Анастасио, Тим Роджерс и Джейсон Шрайер.

Веб-сайт: kotaku.com

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