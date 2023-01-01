Играйте в Granny онлайн бесплатно с помощью мобильного облака now.gg. Granny — это леденящий кровь и леденящий кровь аркадный хоррор от DVloper. Запертый между ветхими комнатами и ветхими коридорами бабушкиного дома, вы должны пробиться на свободу. Только будьте уверены, что бабушка не заметит, что вы крадетесь – она не относится к обману легкомысленно. Ничто не сравнится с бабушкиной любовью. Чтобы держать тебя рядом, бабушка заперла тебя в своем доме. Она ввела в доме военное положение, чтобы ты не пытался вырваться на свободу. Вы не видите другого выхода — пришло время сделать ход. Выберитесь из ее дома, но будьте осторожны! У старой летучей мыши острые уши. Опрокиньте что-нибудь, и она бросится к вам, чтобы «помочь» вам. Прячьтесь в шкафах и под матрасами. У вас есть пять дней.

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