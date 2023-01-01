GeoFS — это бесплатный симулятор полета, использующий глобальные спутниковые снимки и работающий в вашем веб-браузере или в виде мобильного приложения. Реалистичный и многопользовательский, GeoFS обеспечивает реальный коммерческий трафик (ADS-B) и местные погодные условия, где бы вы ни летали.

Веб-сайт: geo-fs.com

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