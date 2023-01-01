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GameFAQs

GameFAQs

gamefaqs.gamespot.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Сайт GameFAQs, основанный в 1995 году, содержит более 40 000 часто задаваемых вопросов, руководств и пошаговых руководств по видеоиграм, более 250 000 чит-кодов и более 100 000 обзоров, присланных нашими пользователями, чтобы помочь вам.

Веб-сайт: gamefaqs.gamespot.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением GameFAQs, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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