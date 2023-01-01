Chat Plays Chess — это игра сообщества под руководством стримеров, в которой стримеры сражаются лицом к лицу со своими зрителями в настоящей игре в шахматы!

Веб-сайт: chatplayschess.com

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