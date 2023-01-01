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Zipteams

Zipteams

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: zipteams.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Intelligent meeting rooms designed for inside sales and customer success teams that provide real-time customer context, insights, and recommendations to make the customer meetings more engaging and fruitful.

Веб-сайт: zipteams.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Zipteams, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Outreach

Outreach

outreach.io

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

CallRail

CallRail

callrail.com

Gong.io

Gong.io

gong.io

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

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CallTrackingMetrics

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salesmachine.io

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sales-i

sales-i.com

1Page

1Page

get1page.com

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Klearly

klearly.com

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Demodesk

demodesk.com

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