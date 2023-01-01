WebCatalog
Flatfile

Flatfile

app.flatfile.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Flatfile в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Платформе сбора данных Flatfile доверяют сотни команд по разработке продуктов, успехов и внедрений. Разработанный с учетом потребностей ваших клиентов, Flatfile облегчает импорт данных благодаря элегантному интерфейсу и интеллектуальной автоматизации.

Веб-сайт: flatfile.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Flatfile, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

17hats

17hats

admin.17hats.com

Fullview

Fullview

app.fullview.io

ChurnZero

ChurnZero

app.churnzero.net

Salesmachine

Salesmachine

app.salesmachine.io

AUTOMY

AUTOMY

app.automy.global

Vitally

Vitally

login.vitally.io

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

Naker

Naker

app.naker.io

Harvestr

Harvestr

app.harvestr.io

Sympli

Sympli

app.sympli.io

Gainsight PX

Gainsight PX

app.aptrinsic.com

Nova

Nova

app.novahq.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности