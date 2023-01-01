ZIM Academy

ZIM English Academy - подготовка к экзаменам на сертификаты IELTS и TOEIC с гарантированным результатом. Персонализированные методы обучения раскрывают способности учащихся к обучению, а целенаправленная система знаний помогает учащимся экономить 80% своего времени и без давления.

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