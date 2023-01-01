Облачные вычисления VNG Cloud содержат полный набор инструментов, помогающих модернизировать не только технологическую инфраструктуру, но и бизнес-модели предприятия. VNG Cloud сопровождает и поддерживает организации и предприятия в тщательном решении задач на их амбициозном пути развития.

Веб-сайт: vngcloud.vn

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