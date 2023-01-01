WebCatalog
Zendy

Zendy

zendy.io

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Zendy предоставляет вам легкий доступ к более чем 39 миллионам научных журналов, электронных книг и журналов без ограничений на скачивание. Узнайте больше с Zendy сегодня.

Веб-сайт: zendy.io

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