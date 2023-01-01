WebCatalog
Zaap

Zaap

zaap.ai

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Zaap в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Zaap (ранее Znaplink) — бесплатная альтернатива Linktree №1. Создайте бесплатную домашнюю страницу в Интернете, чтобы объединить свой контент, ссылки и сообщество в один простой в управлении веб-сайт с одной короткой ссылкой, которой вы сможете поделиться.

Веб-сайт: zaap.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Zaap, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Znaplink

Znaplink

znaplink.com

cutt.ly

cutt.ly

cutt.ly

S.id

S.id

home.s.id

Upslash

Upslash

upslash.io

Daply

Daply

daply.co

FYI.to

FYI.to

fyi.to

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

Google Sites

Google Sites

sites.google.com

Moz

Moz


elink.io

elink.io

elink.io

Hygraph

Hygraph

hygraph.com

FlipHTML5

FlipHTML5

fliphtml5.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности