WebCatalog
YODY

YODY

yody.vn

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для YODY в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

YODY - Авторитетный модный бренд предлагает покупателям во Вьетнаме и по всему миру продукцию из хороших материалов и хорошее обслуживание: рубашки-поло, футболки, рубашки, мужские, женские и детские повседневные брюки.. .

Веб-сайт: yody.vn

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