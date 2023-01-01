WebCatalog
Canifa

Canifa

canifa.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Canifa в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Носите что-то новое каждый день с модой CANIFA. Ежедневно на прилавки «поступают» более 100+ моделей мужской, женской, детской и детской одежды и аксессуаров. ПОКУПАЙТЕ ОНЛАЙН И В МАГАЗИНЕ!

Веб-сайт: canifa.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Canifa, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

UNIQLO Vietnam

UNIQLO Vietnam

uniqlo.com

YODY

YODY

yody.vn

aFamily

aFamily

afamily.vn

Shopee

Shopee

shopee.com

Shopee Việt Nam

Shopee Việt Nam

shopee.vn

Chiaki

Chiaki

chiaki.vn

HOTDEAL.vn

HOTDEAL.vn

hotdeal.vn

Tiki

Tiki

tiki.vn

KiotViet

KiotViet

kiotviet.vn

Decathlon Vietnam

Decathlon Vietnam

decathlon.vn

Chợ Tốt

Chợ Tốt

chotot.com

TCInvest

TCInvest

tcinvest.tcbs.com.vn

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности