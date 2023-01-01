WebCatalog
yippity

yippity

yippity.io

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для yippity в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Учитесь умнее, используя инструменты искусственного интеллекта. Автоматически конвертируйте любой текст или любой веб-сайт в тест

Веб-сайт: yippity.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением yippity, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Quizgecko

Quizgecko

quizgecko.com

Quiz Makito

Quiz Makito

quizmakito.com

Speakatoo

Speakatoo

speakatoo.com

Verbatik

Verbatik

verbatik.com

Vectorizer

Vectorizer

vectorizer.ai

PlayHT

PlayHT

play.ht

dupdub

dupdub

dupdub.com

Voicetapp

Voicetapp

voicetapp.com

A1SpeechPro

A1SpeechPro

a1speechpro.com

VribbleAI

VribbleAI

vribble.ai

Rev

Rev

rev.com

InfraNodus

InfraNodus

infranodus.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности