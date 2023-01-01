Quiz Makito — это платформа для создания викторин на основе искусственного интеллекта, которая позволяет легко создавать викторины на основе любого контента веб-сайта.

Веб-сайт: quizmakito.com

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