WebCatalog
Yandex Go

Yandex Go

taxi.yandex.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Yandex Go в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Этот сервис поможет вам быстро заказать недорогое официальное такси с помощью сайта или мобильного приложения. Такси прибудет через 7 минут. Оплата наличными или картой.

Веб-сайт: taxi.yandex.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Yandex Go, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Mr D Food

Mr D Food

mrdfood.com

Cabify

Cabify

cabify.com

Jumia Food Sénégal

Jumia Food Sénégal

food.jumia.sn

Jumia Food Uganda

Jumia Food Uganda

food.jumia.ug

Menufy

Menufy

menufy.com

Android Developers

Android Developers


Jumia Food Kenya

Jumia Food Kenya

food.jumia.co.ke

Melio

Melio

meliopayments.com

GO2bank

GO2bank

go2bank.com

Upgrade

Upgrade

upgrade.com

Corcentric

Corcentric

corcentric.com

DailyPay

DailyPay

dailypay.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности