Этот сервис поможет вам быстро заказать недорогое официальное такси с помощью сайта или мобильного приложения. Такси прибудет через 7 минут. Оплата наличными или картой.

Веб-сайт: taxi.yandex.com

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