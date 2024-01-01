YAMAP

YAMAP

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: yamap.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

No.1登山アプリYAMAP。オフラインの山中でも現在地を確認できる。最新のルート状況をはじめ、全国各地の登山情報を網羅。YAMAPであなたの登山はもっと楽しく、安全に。

Веб-сайт: yamap.com

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