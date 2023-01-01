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WizNote

WizNote

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Веб-сайт: wiz.cn

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Wiz Note — это программное обеспечение для заметок, специально разработанное для пользователей Интернета и пользователей мобильного Интернета. Wiz Note больше фокусируется на знаниях в области быстрого сбора, управления, чтения и обмена.

Веб-сайт: wiz.cn

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