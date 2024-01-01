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Wizdeo Analytics

Wizdeo Analytics

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Веб-сайт: analytics.wizdeo.com

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Wizdeo — ведущее цифровое агентство YouTube, работающее с ведущими европейскими брендами. На сегодняшний день в общей сложности более 160 видеороликов с брендированным контентом собрали более 55 миллионов естественных просмотров для своих клиентов. Мы работаем со всеми секторами промышленности, включая FMCG, игры, мобильные приложения, игрушки и неправительственные организации. Агентство Wizdeo и бизнес MCN поддерживаются Wizdeo Analytics (analytics.wizdeo.com), собственным инструментом обработки больших данных, который отслеживает и анализирует более 700 тысяч каналов по всему миру, включая 17 тысяч брендовых каналов, 55 миллионов видео и 40 миллионов пользователей. Wizdeo Analytics предоставляет авторам и брендам автоматические и персонализированные предложения для дальнейшего развития аудитории их канала и сравнения конкурентов: доля рынка YouTube, ведущие влиятельные лица и лучшие рекламные кампании. Wizdeo Analytics также сопоставляет создателей YouTube с потребностями брендов в конкретных кампаниях по контенту брендов и позволяет им ориентироваться через аудиторию влиятельных лиц на наиболее прибыльные сегменты своей аудитории.

Категории:

Productivity
Другое программное обеспечение для социальных сетей

Веб-сайт: analytics.wizdeo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Wizdeo Analytics, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

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Pictory

pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

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