Wizdeo — ведущее цифровое агентство YouTube, работающее с ведущими европейскими брендами. На сегодняшний день в общей сложности более 160 видеороликов с брендированным контентом собрали более 55 миллионов естественных просмотров для своих клиентов. Мы работаем со всеми секторами промышленности, включая FMCG, игры, мобильные приложения, игрушки и неправительственные организации. Агентство Wizdeo и бизнес MCN поддерживаются Wizdeo Analytics (analytics.wizdeo.com), собственным инструментом обработки больших данных, который отслеживает и анализирует более 700 тысяч каналов по всему миру, включая 17 тысяч брендовых каналов, 55 миллионов видео и 40 миллионов пользователей. Wizdeo Analytics предоставляет авторам и брендам автоматические и персонализированные предложения для дальнейшего развития аудитории их канала и сравнения конкурентов: доля рынка YouTube, ведущие влиятельные лица и лучшие рекламные кампании. Wizdeo Analytics также сопоставляет создателей YouTube с потребностями брендов в конкретных кампаниях по контенту брендов и позволяет им ориентироваться через аудиторию влиятельных лиц на наиболее прибыльные сегменты своей аудитории.

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Веб-сайт: analytics.wizdeo.com

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