Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Творческие группы делятся незавершенными работами с коллегами и клиентами для получения отзывов и одобрения.

Веб-сайт: wipster.io

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