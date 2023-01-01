Самый быстрый способ для творческих команд получить одобрение проекта и обратную связь. Punchlist позволяет по-новому работать с клиентами и коллегами по команде. Поделитесь одним URL-адресом и наблюдайте за всеми изменениями в контенте и дизайне, отмеченными непосредственно на любых веб-сайтах, изображениях или PDF-файлах.

Веб-сайт: usepunchlist.com

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