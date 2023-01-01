Weverse Shop, официальный интернет-магазин для фанатов со всего мира! От официального сувенира исполнителя до эксклюзивных товаров и альбомов, а также официального членства — все это доступно исключительно в Weverse Shop!

Веб-сайт: weverseshop.io

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