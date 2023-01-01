Qianniu — официальный продукт Alibaba, который служит специализированным мобильным инструментом для работы интернет-магазинов, управления бизнесом и передачи информации для продавцов из Китая и всего мира. С помощью Qianniu вы можете легко управлять товарами и заказами в магазине, проверять данные и сообщения о магазине, обрабатывать котировки и использовать бизнес-возможности в любое время и в любом месте, что позволяет вам лучше управлять своим рассеянным временем и лучше взаимодействовать с потенциальными покупателями.

Веб-сайт: taobao.com

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