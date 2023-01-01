WaterDo
waterdo.app
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для WaterDo в WebCatalog для Mac и ПК.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: waterdo.app
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением WaterDo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Firmbee
app.firmbee.com
TendoPay
app.tendopay.ph
Kredily
app.kredily.com
MatterSuite
app.mattersuite.com
Yookkan
app.yookkan.com
Nutcache
apps.nutcache.com
LogicalPlan
app.logicalplan.com
Llama Life
llamalife.co
Social Shared
corporate.socialshared.net
7Speaking
app.7speaking.com
SignAgent
app.signagent.com
Google Tasks
tasks.google.com