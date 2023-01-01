ОДНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ VidSwap в сочетании с возможностями камер Pixellot предоставляет самые гибкие и доступные инструменты для анализа видео.

Веб-сайт: vidswap.com

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