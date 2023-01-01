ThinkOut — это платформа, которая обеспечивает анализ и прогноз финансовых показателей МСП в режиме реального времени на основе истории банковских транзакций.

Веб-сайт: thinkout.io

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