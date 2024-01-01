Verfacto

Verfacto

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: verfacto.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Verfacto — это маркетинговая аналитика для электронной коммерции, которая говорит человеческим языком. Посмотрите полную картину вашего маркетинга и получайте ежедневные сведения о том, как его улучшить. Забудьте о скучных графиках и бесполезных данных, сосредоточьтесь на бизнесе.

Веб-сайт: verfacto.com

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