WebCatalog
Verbit

Verbit

verbit.co

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

С легкостью подписывайте и расшифровывайте свой контент Быстро и точно преобразуйте аудио- и видеоконтент в текст. Мы обеспечиваем гарантированное время обработки, стремимся к точности 99% и начинаем всего с 0,15 доллара в минуту.

Веб-сайт: verbit.co

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