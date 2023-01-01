Veepee — французская розничная компания, которая продает товары посредством флэш-продаж онлайн. Сайт, отпраздновавший свое 10-летие в 2011 году, был разработан в онлайн-среде для размещения продаж дизайнерских брендов только для участников по сниженным ценам от 50% до 70%.

Веб-сайт: veepee.com

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