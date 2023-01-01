WebCatalog
FairPrice

FairPrice

fairprice.com.sg

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для FairPrice в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Наслаждайтесь ежедневными низкими ценами в проверенном продуктовом магазине Сингапура. FairPrice предлагает широкий ассортимент товаров по ценам, одинаковым как в Интернете, так и в магазинах.

Веб-сайт: fairprice.com.sg

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением FairPrice, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

JioMart

JioMart

jiomart.com

Amazon Fresh

Amazon Fresh

fresh.amazon.com

BlaBlaCar

BlaBlaCar

blablacar.com

Lidl US

Lidl US

lidl.com

Galaxus

Galaxus

galaxus.ch

Lidl UK

Lidl UK

lidl.co.uk

ALDI USA

ALDI USA

aldi.us

Lidl Ireland

Lidl Ireland

lidl.ie

Jumia Nigeria

Jumia Nigeria

jumia.com.ng

Dollar General

Dollar General

dollargeneral.com

Cold Storage

Cold Storage

coldstorage.com.sg

Catch

Catch

catch.com.au

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности