WebCatalog

Uniqode

Uniqode

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: uniqode.com

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Uniqode (formerly Beaconstac) is based in New York, NY, and helps more than 25,000 global brands consolidate their QR Code initiatives into one scalable platform. This empowers them to connect QR Code insights into a wider mobile marketing strategy. We service customers in over 40 countries. We are the only QR Code solution that is SOC2 and GDPR compliant. Our all-in-one QR Code Platform & Generator helps you drive customer engagement, measure the ROI of physical marketing channels, reduce friction & streamline operations, save costs, and become more sustainable and environmentally friendly.

Категории:

Utilities
Программное обеспечение для создания QR-кода

Веб-сайт: uniqode.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Uniqode, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

QR Code Scanner

QR Code Scanner

qrcodescan.in

Bitly

Bitly

bitly.com

QR.io

QR.io

qr.io

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

QR Code AI

QR Code AI

qrcode-ai.com

Barcode.so

Barcode.so

barcode.so

QRfy

QRfy

qrfy.com

Digiphy

Digiphy

digiphy.it

JoyQR

JoyQR

joyqr.com

Blinq.me

Blinq.me

blinq.me

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