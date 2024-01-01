Ubiquitous открывает возможности для влиятельного маркетинга для крупнейших брендов мира, уделяя особое внимание TikTok. Мы — решение с полным спектром услуг, созданное на базе зрелой инфраструктуры данных, которая использует прогнозную аналитику и машинное обучение для оптимизации стратегии маркетинга влияния, а также нашу команду по стратегии и реализации мирового класса. Если вы сосредоточены на узнаваемости бренда, улучшении присутствия в социальных сетях за счет создания органического контента под руководством авторов или разработке стратегии прямого роста, мы предоставим вам все необходимое. Мы работали с брендами и маркетинговыми агентствами всех размеров, включая Lyft, Disney, American Eagle, Netflix, FabFitFun и более 200 других. Мы считаем, что брендам нужно больше, чем просто программное обеспечение самообслуживания, чтобы эффективно использовать самую быстрорастущую маркетинговую вертикаль, поэтому мы привлекаем невероятных маркетологов, работающих над самой зрелой инфраструктурой данных в отрасли, для решения любой маркетинговой задачи, связанной с влиятельным маркетингом.

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