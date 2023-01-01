На Тымуе вся информация будет наглядно в одном месте. Даты тренировок и матчей, список игроков и их посещаемость. Благодаря новостям и доске объявлений все будут знать о текущих событиях в команде. Вы можете создать любое количество команд и пригласить столько игроков, сколько вам необходимо.

Веб-сайт: tymuj.cz

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