Приложение Trading Economics предоставляет своим пользователям экономический календарь, курсы валют, индексы фондового рынка, доходность государственных облигаций и цены на сырьевые товары. Пользователи также могут получать оповещения об экономических индикаторах в момент их публикации. Установите целевые цены, изменение цен, оповещения о рекордных максимумах и минимумах для финансовых рынков. TradingEconomics.com имеет более 380 миллионов просмотров страниц из более чем 200 стран и является мировым эталоном. Наши данные основаны на официальных источниках, а не на сторонних поставщиках данных, и наши факты регулярно проверяются на предмет несоответствий.

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