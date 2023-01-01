WebCatalog
Trading Economics

Trading Economics

tradingeconomics.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Приложение Trading Economics предоставляет своим пользователям экономический календарь, курсы валют, индексы фондового рынка, доходность государственных облигаций и цены на сырьевые товары. Пользователи также могут получать оповещения об экономических индикаторах в момент их публикации. Установите целевые цены, изменение цен, оповещения о рекордных максимумах и минимумах для финансовых рынков. TradingEconomics.com имеет более 380 миллионов просмотров страниц из более чем 200 стран и является мировым эталоном. Наши данные основаны на официальных источниках, а не на сторонних поставщиках данных, и наши факты регулярно проверяются на предмет несоответствий.

Веб-сайт: tradingeconomics.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Trading Economics, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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