Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Рентгеновский взгляд на крипторынки. Программное обеспечение для торговли биткойнами и альтернативными валютами на стероидах с расширенной тепловой картой, данными в реальном времени, пользовательскими индикаторами и многим другим.

Веб-сайт: tradinglite.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением TradingLite, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.