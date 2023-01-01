WebCatalog
Tortoise

Tortoise

tortoisemedia.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Tortoise в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Мы строим новостной отдел другого типа. Для более медленных и мудрых новостей. Получайте новости не тогда, когда они произойдут, а тогда, когда они будут готовы.

Веб-сайт: tortoisemedia.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Tortoise, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

UptimeRobot

UptimeRobot

uptimerobot.com

SavvyCal

SavvyCal

savvycal.com

Fabrie AI

Fabrie AI

fabrie.com

Metritool

Metritool

app.metritool.com

Everfund

Everfund

dashboard.everfund.io

Rooftop

Rooftop

trial.rooftopmail.net

Porkbun

Porkbun

porkbun.com

CoConstruct

CoConstruct

coconstruct.com

Thumbtack

Thumbtack

thumbtack.com

Grist.org

Grist.org

grist.org

VectorVest

VectorVest

vectorvest.com

Matter Reader

Matter Reader

web.getmatter.app

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности