WebCatalog
THEO

THEO

theo.blue

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для THEO в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Автоматизированное управление активами с помощью профессионалов и искусственного интеллекта. Доверьте управление активами алгоритмам, разработанным профессионалами в области инвестиций, и искусственному интеллекту, который подавляет риск убытков.

Веб-сайт: theo.blue

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