The Economist — международная еженедельная газета, печатаемая в журнальном формате и публикуемая в цифровом формате, в которой основное внимание уделяется текущим событиям, международному бизнесу, политике и технологиям. Газета базируется в Лондоне и принадлежит The Economist Group, основные редакции которой расположены в США, а также в крупных городах континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока. В августе 2015 года Пирсон продал свою 50-процентную долю в газете инвестиционной компании итальянской семьи Аньелли Exor за 469 миллионов фунтов стерлингов (531 миллион долларов США), а газета выкупила оставшиеся акции за 185 миллионов фунтов стерлингов (206 миллионов долларов США). В 2019 году средний мировой тираж печатных изданий составил более 909 476 экземпляров; это число, в сочетании с цифровым присутствием, превышает 1,6 миллиона. По состоянию на 2016 год на их платформах в социальных сетях аудитория составляет 35 миллионов человек. Газета уделяет большое внимание журналистике данных и анализу, а не оригинальным репортажам, что вызывает как критику, так и одобрение. Журнал The Economist, основанный в 1843 году, был впервые распространен шотландским экономистом Джеймсом Уилсоном с целью заручиться поддержкой отмены британских хлебных законов (1815–1846 гг.) — системы импортных пошлин. Со временем тематика газеты расширилась до политической экономии и, в конечном итоге, начала публиковать статьи о текущих событиях, финансах, торговле и британской политике. На протяжении середины-конца 20-го века его структура и формат значительно расширились, добавив колонки с мнениями, специальные репортажи, политические карикатуры, письма читателей, статьи на обложках, художественную критику, рецензии на книги и технологические особенности. Газету часто можно узнать по красной табличке с названием пожарной машины и иллюстрированным тематическим обложкам. Отдельные статьи пишутся анонимно, без указания подписи, чтобы газета говорила как один коллективный голос. Его дополняет родственный журнал о стиле жизни «1843», а также множество подкастов, фильмов и книг. Редакционная позиция The Economist в первую очередь вращается вокруг классического, социального и, прежде всего, экономического либерализма. С момента своего основания он поддерживает радикальный центризм, отдавая предпочтение политике и правительствам, которые придерживаются центристской политики. Газета обычно выступает за экономический либерализм, особенно за свободный рынок, свободную торговлю, свободную иммиграцию, дерегуляцию и глобализацию. Несмотря на ярко выраженную редакционную позицию, считается, что в репортажах мало предвзятости, а также проводится тщательная проверка фактов и строгое редактирование. Широкое использование игры слов, высокие цены на подписку и глубина освещения обеспечили газете доступ к высокодоходной и образованной читательской аудитории, вызывая как положительные, так и отрицательные коннотации. В соответствии с этим, он утверждает, что имеет влиятельную читательскую аудиторию среди выдающихся лидеров бизнеса и политиков.

Веб-сайт: economist.com

